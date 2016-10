Verhandlungen über Sommerflüge am Kassel Airport ziehen sich

Die Turbulenzen um die Fluggesellschaften Air Berlin und Tuifly wirken sich auch auf den angeschlagenen Regionalflughafen Kassel Airport aus. Die Verhandlungen über den Sommerflugplan 2017 ziehen sich in die Länge. Air Berlin und Tuifly seien zwar nicht direkter Gesprächspartner, doch andere Fluglinien und Touristikunternehmen seien mittelbar von den geplanten Umstrukturierungen betroffen und müssten ihre Geschäftsfelder überprüfen, teilte der Kassel Airport am Donnerstag mit. „Zeit können und wollen wir ihnen in unseren Verhandlungen einräumen”, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Verhandlungen sollten nun aber innerhalb eines Monats abgeschlossen werden.

Bereits im kommenden Winter wird es keine regelmäßigen Ferienflüge von Kassel aus geben. Im September hatte die Fluggesellschaft Germania ihren Rückzug vom Regionalflughafen bekanntgegeben, somit steht der Sommerflugplan 2017 auf der Kippe. Zwischen März 2017 und Juni 2017 fliegt Aegean Airlines anlässlich der Kunstausstellung documenta, die in Kassel und Athen veranstaltet wird, zweimal wöchentlich nach Athen.

