Verhedderter Gleitschirmflieger aus Baum gerettet

Ein Gleitschirmsegler hat sich nahe Kella im thüringischen Eichsfeld in einem Baum verheddert. Der Mann habe am späten Sonntagnachmittag nach etwa fünf Stunden befreit werden können, sagte ein Sprecher des Einsatzteams vor Ort. Er stehe unter Schock und habe Blessuren, aber keine schweren Verletzungen erlitten.

Die Bergungsarbeiten hatten sich durch unwegsames Gelände, schwüle Temperaturen und aufziehende Gewitter als schwierig erwiesen, wie der Sprecher sagte. Weit mehr als 40 Feuerwehrleute und andere Helfer seien im Einsatz gewesen. Ein Rettungshubschrauber habe wegen der Wetterbedingungen umkehren müssen. Letztlich sei ein Retter zu dem Mann, der in etwa 20 Metern Höhe festhing, hinaufgeklettert. Dann habe er ihn aus den Schirmseilen befreit und sich mit ihm abgeseilt.

Der Mann war am Sonntag von einem Startplatz für Gleitschirmflieger am Hang des bei Kella gelegenen Höhenzugs Gobert gestartet. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. In der Vergangenheit kam es in der Gegend laut Sprecher schon mehrfach zu solchen Unfällen.

(dpa)