Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt: Verkehrsbehinderungen wegen Radrennen am 1. Mai

Am 1. Mai werden mehrere Straßen im Rhein-Main-Gebiet für das Radrennen „Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt” gesperrt. Insbesondere im Zielbereich der rund 6000 Radsportler bei der Alten Oper in Frankfurt kann es über den ganzen Tag hinweg zu Stau, Umleitungen und Parkplatzmangel kommen, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund am Montag mitteilte. Auch zahlreiche Buslinien und Straßenbahnen sind davon betroffen. Der RMV und die Nahverkehrsgesellschaft traffiQ empfehlen, auf S-Bahn oder U-Bahn umzusteigen. Alle U-Bahn-Linien sollen mit zusätzlichen Wagen verkehren, bei zwei Linien gibt es Einschränkungen. Weitere Informationen gibt es bei der Fahrplanauskunft der Verkehrsbetriebe im Internet.

