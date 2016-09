Verkehrskontrolle: 44-Jähriger steigt biertrinkend aus Auto

Ein betrunkener Autofahrer ist in Kassel bei einer Verkehrskontrolle biertrinkend aus seinem Sportcoupé gestiegen - in der Hand eine 0,5-Literflasche. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der 44-Jährige am Vortag einer Streife aufgefallen, weil er mit eingeschaltetem Fernlicht durch die Stadt fuhr. Der unter anderem wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeibekannte Mann war bei der Kontrolle aber nicht nur alkoholisiert: Ein Urintest zeigte zudem, dass er auch verschiedene Betäubungsmittel im Blut hatte. Außerdem besaß der 44-Jährige keinen Führerschein.

(dpa)