Verkehrsminister berichtet über Zustand der Landesstraßen

Über den Zustand der Landesstraßen in Hessen will Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) heute in Wiesbaden berichten. Der Minister wird dabei auch über die Veränderungen des Straßenbauetats des laufenden Jahres informieren. Für Al-Wazir hat die Sanierung der Straßen Vorrang vor Neubauten. Aus diesem Grund wurde ein bis zum Jahr 2022 laufendes Sonderprogramm für die Sanierung von Hessens Landesstraßen ins Leben gerufen. Das Programm umfasst 540 Maßnahmen und hat ein Gesamtvolumen von nahezu 400 Millionen Euro.

(dpa)