Verkehrssicherheit für Kinder: Einbezug von Eltern

Die Stadt Frankfurt will das Thema Verkehrssicherheit verstärkt in Kindertagsstätten aufgreifen und nimmt dabei auch Eltern in die Pflicht. Am Mittwoch überreichte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) Kindern und Eltern einer Riedberger Kindertagesstätte die neu entworfene Broschüre „Sicher zur Schule”. Die Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen, hatten zuvor ein wochenlanges Training absolviert und einen sogenannten Schulwegpass erworben. „Wir wollen in das Thema noch mehr die Eltern einbeziehen”, sagte ein Mitarbeiter des Verkehrsdezernats.

Dem aktuellen Verkehrsbericht Hessen zufolge sind Kinder „aufgrund ihrer körperlichen Konstitution sowie der noch nicht ausgereiften kognitiven und motorischen Fähigkeiten stärker gefährdet als andere Verkehrsteilnehmer”. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes ereigneten sich im vergangenen Jahr besonders viele Unfälle von Sechs- bis 14-Jährigen zwischen sieben und acht Uhr morgens, also in der Zeit des Schulwegs.

(dpa)