„Wiespaden“ in „Hässen“: Verkehrssünder malt Nummernschilder selbst

Einen besonders kreativen Verkehrssünder mit Rechtschreibschwäche hat die Polizei in Mainz erwischt. Ein Zeuge hatte auf der Bundesstraße 9 in Richtung Mainz ein Schlangenlinien fahrendes Auto ohne Beleuchtung und Heckscheibe bemerkt, wie die Polizei mitteilte. Der Zeuge gab das Wiesbadener Kennzeichen durch, das sich bei der Überprüfung schnell als nicht gemeldet herausstellte. Die Beamten stoppten den Wagen in Mainz und staunten: Das Kennzeichen war mit einer selbst gemalten TÜV-Plakette sowie zwei selbst gezeichneten Plaketten der Landeshauptstadt Wiesbaden versehen. Auf ihnen war unter anderem „Der Oberberjermester Wiespaden Hässen“ zu lesen.

Der Fahrer gab an, das Fahrzeug gerade gekauft zu haben. Er konnte einen Kaufvertrag vorzeigen, der vom Verkäufer telefonisch bestätigt wurde. Ein Alkoholtest des Fahrers ergab, dass er nichts getrunken hatte. Die Schlangenlinien rührten seiner Aussage nach von der „ausgeschlagenen Lenkung“ des Fahrzeugs her. Allerdings stellte die Polizei fest, dass gegen den Mann noch ein offener Haftbefehl vorlag. Der 56-Jährige wurde deswegen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.