Verkehrssünder sorgen für höhere Knöllchen-Einnahmen

Einige größere Städte in Hessen haben im vergangenen Jahr höhere Knöllchen-Einnahmen erzielt als zuvor. In acht der zehn größten Städte im Land stiegen die Erträge durch Verwarn- und Bußgelder, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Mehr Geld von Temposündern und Falschparkern kassierten im zurückliegenden Jahr im Vergleich zu 2015 unter anderem die Städte Frankfurt und Wiesbaden. Niedrigere Beträge flossen hingegen in die Stadtkassen von Kassel und Offenbach. Beide Kommunen wollen die Überwachung des Stadtverkehrs in diesem Jahr ausweiten, ebenso wie Frankfurt. Die Ordnungshüter in Hessens größter Stadt zählten im vorigen Jahr allein fast eine Million Vergehen und Einnahmen in Höhe von 18,5 Millionen Euro.

(dpa)