Verlauf für Bahnstrecke Gelnhausen-Fulda wird konkreter

Bei der Suche nach einem Verlauf für die Schienen-Neubaustrecke zwischen Gelnhausen und Fulda konzentriert sich die Bahn nun auf zwei Trassen-Varianten. Am 8. Juni solle eine Entscheidung bekanntgegeben werden, teilte die Deutsche Bahn am Freitag in Frankfurt mit. Zuvor war am Donnerstag bei einem Dialogforum in Gelnhausen die Zahl der Verlaufsmöglichkeiten von sieben auf zwei reduziert worden. Die Varianten IV (44 Kilometer lang) und VII (48 km) würden nun vertieft betrachtet. Dann werde entschieden, welche den Vorzug bekommet für das weitere Planungsverfahren. Die Varianten durch den Spessart und ein Anschluss an die Strecke Würzburg-Fulda werden aus Naturschutzgründen nicht weiter verfolgt.

Im Dialogforum Hanau-Würzburg/Fulda treffen sich seit Sommer 2014 Vertreter verschiedener Interessengruppen, um die Planungen der Bahn für die neuen Gleise kritisch zu begleiten. Ziel sei es, die Trassenführung mit den geringsten Auswirkungen auf Mensch, Natur und Umwelt zu finden.

