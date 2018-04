Verletzte bei Zusammenstoß mit Gegenverkehr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 400 sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen verletzt worden. Ob es Schwerverletzte gibt, war nach ersten Angaben der Polizei in Eschwege zunächst unklar. Zwischen Ulfen und Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) war ein Auto auf einen vorausfahrenden Transporter aufgefahren und dabei in den Gegenverkehr geraten. Der Transporter hatte gebremst, weil vor ihm ein Wagen nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Die Straße wurde wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten komplett gesperrt.

(dpa)