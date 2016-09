Vermessungsflüge am Flughafen stören Nachtruhe

In den Nächten am Freitag und Samstag müssen sich die Bewohner rund um den Frankfurter Flughafen auf Fluglärm einstellen. Es seien Vermessungsflüge geplant, teilte die Deutsche Flugsicherung in Langen am Mittwoch mit. Diese würden den Flugverkehr tagsüber zu sehr einschränken, so dass sie nachts durchgeführt werden müssten. Dies sei trotz des Nachtflugverbots rechtens. Es würden die Instrumentenlandesysteme sowie weitere An- und Abflugsysteme aller Start- und Landebahnen auf ihre Genauigkeit vermessen.

(dpa)