Vermessungsflüge am Flughafen verursachen nächtlichen Lärm

Rund um den Frankfurter Flughafen kann es in den Nächten zwischen dem 20. und 23. April (Donnerstag bis Sonntag) laut werden. Wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Dienstag in Langen mitteilte, sollen bei Vermessungsflügen die Instrumentenlandesysteme der Nordwest-Landebahn auf ihre Genauigkeit überprüft werden. Dabei kommt eine zweimotorige Propellermaschine zum Einsatz. Die Vermessungsflüge müssen nachts durchgeführt werden, weil sie am Tag den Flugverkehr am Frankfurter Airport zu sehr beeinträchtigen würden. Falls die Maßnahmen wetterbedingt nicht stattfinden können, sollen sie eine Woche später (27. bis 30. April) nachgeholt werden.

(dpa)