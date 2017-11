Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen auf Weihnachtsmärkten

Sicherheit wird auf hessischen Weihnachtsmärkten groß geschrieben. Mehrere Städte im Land verschärfen aus Angst vor möglichen Anschlägen in diesem Jahr die Vorkehrungen. Der Frankfurter Markt beispielsweise wird erstmals mit Betonsperren geschützt. Und es werden noch mehr Sicherheitskräfte zum Einsatz kommen als zuletzt schon. In Fulda sind verstärkt gemeinsame Streifen von Ordnungsamt und Polizei geplant. Ein Stadtsprecher sagte: „Im vergangenen Jahr wurden die Sicherheitsmaßnahmen nach dem Anschlag in Berlin hochgefahren. Dieser erhöhte Sicherheitsstandard gilt in diesem Jahr von Anfang an.”

(dpa)