Verspätungen auf Bahnstrecke Gießen-Langgöns

Bischofsweihe und Amtseinführung Neuer Limburger Bischof Bätzing: "Da bin ich. Da habt Ihr mich."

Limburg. Friedlich, festlich und fröhlich: so haben 2000 Gäste gestern Nachmittag in Limburg die Weihe und Amtseinführung von Georg Bätzing zum 13. Bischof von Limburg gefeiert. Ein großer Festtag, der den Neuanfang in der Diözese einleiten soll. mehr