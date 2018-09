Verspätungen und Ausfälle bei S-Bahn-Verkehr

Sieben-Punkte-Plan Al-Wazir will weniger Nachtflüge am Frankfurter Flughafen

Wiesbaden. Noch nie gab es am Frankfurter Flughafen so viele Verspätungen wie in diesem Sommer. Das ärgert Passagiere und Anwohner – vor allem in der Nacht. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir hat sieben Forderungen für mehr Ruhe aufgestellt. mehr