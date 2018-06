Frankfurter Flughafen: Verstöße gegen das Nachtflugverbot sind im Mai deutlich gestiegen

Die Zahl der nächtlichen Verspätungen am Frankfurter Flughafen ist im Mai deutlich gestiegen. Wie Wirtschafts- minister Tarek Al-Wazir (Grüne) gestern mitteilte, landeten insgesamt 185 Maschinen zwischen 23 und 24 Uhr. 27 Flugzeuge wurden an andere Flughäfen, insbesondere nach Hahn, umgeleitet, weil sie erst nach 24 Uhr eingetroffen wären. Nach 24 Uhr sind nur noch Notfall-Landungen zulässig.

Negativ aufgefallen

Besonders negativ aufgefallen ist wieder Ryanair. Maschinen des irischen Billigfliegers setzten im Mai in 58 Fällen erst nach 23 Uhr auf, das ist eine Steigerung um 20 Flüge gegenüber April und zugleich wesentlich mehr als in den vergangenen Monaten. Zum Vergleich: Im November und Dezember 2017 waren es 35 verspätete Flüge, im Januar sank die Quote auf 19, im Februar auf 9 und im März waren 29.

An zweiter Stelle bei den Verspätungsübeltätern befand sich im Mai Ferienflieger Condor mit 55 Verstößen. Zwischen 23 und 5 Uhr gilt am größten deutschen Flughafen ein Nachtflugverbot; Starts und Landungen sind in dieser Zeit nur in Ausnahmefällen erlaubt

„Eine solche Häufung ist nicht akzeptabel“, sagte Al-Wazir. Zwar habe der heißeste Mai seit 130 Jahren zahlreiche Wärmegewitter verursacht, wie sie sonst nur im Hochsommer üblich sind, dies erkläre jedoch nur einen Teil der Verspätungen.

Bei Ryanair sind laut Ministerium insbesondere die Verbindungen aus Stansted, Barcelona, Palma de Mallorca und Catania von den Verspätungen betroffen. Auf Druck des Ministeriums hin werde der Flug aus Stansted ab heute, der aus Catania ab kommender Woche vorverlegt, sagte Al-Wazir und fügte hinzu: „Bei Ryanair gilt für mich allerdings, dass nur noch Taten, keine Ankündigungen mehr zählen.“ Man werde weiterhin konsequent Ordnungswidrigkeitsverfahren anstrengen, wenn der Verdacht besteht, dass die Verspätung von der Fluglinie selbst verschuldet wurde.

Gespräche mit Condor

Auch mit Condor gebe es ernsthafte Gespräche über die Pünktlichkeit. Dies betreffe vor allem einen sehr oft verspäteten Flug aus Palma de Mallorca. Auch hier kündigt Al-Wazir an, den Flug zur Prüfung einer Ordnungswidrigkeit an das Regierungspräsidium Darmstadt abzugeben, wenn keine kurzfristige Abhilfe geschaffen werde. Ein solches Behörde läuft derzeit bei der Behörde gegen Ryanair.

„Die Nachtflugbestimmungen in Frankfurt sind noch nie in dieser Form auf die Probe gestellt worden“, sagte Al-Wazir. Er setze darauf, dass die Maßnahmen genügend Druck aufbauten, damit sich die Situation im Juni bessere.