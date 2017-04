Versuchter Totschlag: Prozess beginnt in Frankfurt

Unter dem Vorwurf des versuchten Totschlags hat sich heute an ein 60 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem als psychisch krank geltenden Mann vor, im Mai vergangenen Jahres eine 67-Jährige in deren Wohnung in Frankfurt-Bornheim besucht und dort aus ungeklärter Ursache schwer misshandelt zu haben. Er drängte das Opfer auf den Balkon und schlug es mit einem Massagegerät und Blumentöpfen. Die Frau erlitt zusätzlich auch noch einen Messerstich.

Aufgrund der psychischen Krankheit des Mannes hat die Staatsanwaltschaft seine dauerhafte Unterbringung in einem Krankenhaus beantragt. Täter und Opfer kannten sich aus einem vorausgegangenen gemeinsamen Aufenthalt in der Psychiatrie.

