Heilbäder in Hessen: Versunken im Moor

Zuerst blubbert nur eine schlammige Pfütze auf dem Boden der Badewanne. Doch schnell füllt sich die ganze Wanne mit schwarzem, heißem Moor. Auf bis zu 41 Grad wird das dunkle Gemisch erhitzt, für das im Nachbarraum 40 Kilo Moor mit 80 Litern Wasser vermischt und von einer Maschine in die Wanne gepumpt wird. Spätestens nach zehn Minuten wird klar, warum für eine solche Behandlung ein ärztliches Attest über ein gesundes Herz-Kreislauf-System vorgelegt werden muss, denn die dunkle Brühe lässt langsam ein Gefühl der Enge in den Atemwegen aufkommen. Der Körper hingegen fühlt sich fast schwerelos an. Weitere 20 Minuten dauert das medizinische Moorbad, das von Rheuma bis hin zu Verdauungsbeschwerden gegen allerlei Zipperlein empfohlen wird. Als die Bademeisterin dann nach insgesamt einer halben Stunde das Wasser ablässt, fühlt sich der Körper ungewöhnlich schwer an. Nach einer gründlichen Dusche ist eine Ruhephase Pflicht, denn das Moorbad ist sehr anstrengend und ermüdend, erklärt Expertin Karin Habermehl vom Gesundheits-Resort Dr. Wüsthofen. Tatsächlich fühlt man sich wie nach einer Stunde Sport.

Der wieder saubere Gast wird jetzt in warme Decken zum Nachschwitzen eingewickelt. Nun setzt eine tiefe Entspannung ein.

Dr. Wüsthofen heißt eine von mehreren Rehabilitations- und Fitnesskliniken in Bad Salzschlirf, die Moorbehandlungen anbieten – eine Spezialität des Kurortes in Osthessen.

Doch es geht auch weniger anstrengend: Bei einem Bad in der Aquasalis-Therme zum Beispiel mit Natur-Sole-Thermalwasser aus dem 642 Meter tiefen Hermann-Vollrath-Brunnen. Bei 31 bis 34 Grad Wassertemperatur wirkt der Salzgehalt mit 3,4 bis 3,8 Prozent und vielen weiteren Bestandteilen entspannend und anregend zugleich auf die Muskulatur, weshalb die Badezeit auch nicht länger als 20 Minuten am Stück sein sollte.

Info: Wassergymnastik, Wandern und Windbeutel Bad Salzschlirf ist ein kleiner Kurort in der Nähe von Fulda. Mit seinen 3100 Einwohnern liegt der Ort zwischen Rhön und Vogelsberg im Tal der Schlitz. clearing

Seit mehr als drei Jahren hat Betriebsleiterin Brigitte Müller ein Auge auf Bad und Gäste. Am Sonntag dürfen Familien auch mal mit ihren Jüngsten hier spielen, den Rest der Woche geht es ruhiger zu. „Ich habe meine Stammgäste im Griff“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Diese nutzen die Innen- und Außenbecken mit über 500 Quadratmetern Fläche gerne zum Schwimmen, was dank der Länge der Becken gut möglich ist. Sehr streng kontrolliert sie die Wasserqualität. Besonders beliebt ist der kuppelförmige Klangdom mit dem 34 Grad warmen Wasser. „Hier legen sich die Leute rein, und manche schlafen bei der Unterwassermusik und dem Farbspiel sogar ein“, verrät sie.

In der Aquasalis-Therme kommen auch Sauna-Fans auf ihre Kosten, obgleich die verschiedenen Schwitzkabinen durch mehrere Stockwerke voneinander getrennt sind.

Das ziemlich abseits der großen Verkehrswege gelegene Bad Salzschlirf ist mehr als nur ein Erholungsort mit Wohlfühlanwendungen. Es ist ein medizinisches Heilbad für Kur und Reha mit einer Historie seit 1838. Neben dem Gesundheits-Resort Dr. Wüsthofen gibt es die Reha-Klinik für Orthopädie und Neurologie Naturana, das an das altehrwürdige Hotel „Badehof“ angegliederte Gesundheitszentrum mit deutsch-chinesischer Medizin, das Medifit Therapiezentrum und weitere Fachkliniken: überall steht Medical Wellness im Vordergrund.

Bad Salzschlirf ist von Fulda aus über die Bundesstraße 254 und dann über den Ort Großenlüder zu erreichen.Vom ICE Bahnhof Fulda verkehren Züge der Hessischen Landesbahn nach Bad Salzschlirf. Die Aquasalis Therme liegt direkt am Kurpark, Am Solebad 2. Die Öffnungszeiten sind montags 14 bis 22 Uhr, dienstags bis samstags von 9 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags von 9 bis 19 Uhr. Der Eintritt für Bad und Sauna kostet 11,50 Euro (ganzer Tag), Vergünstigungen für Kurgäste, Kinder und Familien. Weitere Informationen telefonisch unter (0 66 48) 91 48 88 und auf www.aquasalis.de