Verwandte aus Habgier ermordet: Plädoyers erwartet

Parteitag in Kassel Was ist eigentlich mit der hessischen Piratenpartei passiert?

Frankfurt. Wenn sich die hessischen Piraten am Samstag in Kassel zu ihrem Landesparteitag treffen, herrscht Flaute: Die Mitgliederzahl ist stark geschrumpft, inhaltliche Anträge stehen nicht auf der Tagesordnung – aber ein erneuter Wechsel an der Spitze. mehr