Schaden in Millionenhöhe: Viele Verletzte bei Straßenbahn-Unfall in Kassel

Ein hoher Schaden, zahlreiche Verletzte und aufwendige Bergungsarbeiten sind die Bilanz eines Unfalls mit einer Straßenbahn in Kassel. Auslöser war offenbar ein übersehenes Haltesignal.

Bei der Kollision einer Straßenbahn mit einem Lastwagen in Kassel sind insgesamt 16 Menschen verletzt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehr als eine Million Euro. Im Stadtteil Oberzwehren hatten bei dem Unfall am Montagmorgen kurz nach 8 Uhr 14 Fahrgäste leichte Blessuren erlitten. Ein weiterer Fahrgast sowie der Fahrer des Lastwagens zogen sich schwere Verletzungen zu, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten.

Fahrer eingeklemmt

Der Sattelzugfahrer wurde eingeklemmt, konnte sich aber selbst befreien. Neun Rettungswagen und zwei Notärzte waren im Einsatz. Nach ersten Ermittlungen war der Fahrer des Lastwagens trotz eines roten Signals auf die die Fahrbahn kreuzenden Schienen gefahren. Dort prallte sein Fahrzeug gegen die stadteinwärts fahrende Tram. Sowohl die Straßenbahn als auch der Lkw wurden erheblich beschädigt. Allein der Schaden an der Bahn könne sich auf eine Million Euro belaufen, der am Lastwagen auf etwa 100 000 Euro. Der Lkw hatte ein in Kunststofftanks abgefülltes, ölhaltiges Gemisch für die Farbherstellung geladen. Einer dieser 1000 Liter fassenden Tanks wurde aufgerissen und rund 200 Liter der Emulsion liefen aus. Auch der Dieseltank des Lastwagens wurde beschädigt. Der Gefahrgutzug der Feuerwehr dichtete den Kunststofftank ab und pumpte 800 Liter des Dieselkraftstoffs um.

Erhebliche Behinderungen

Rund um die Unfallstelle kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die beiden Fahrzeuge hatten sich bei dem Unfall ineinander verkeilt, mussten voneinander getrennt und dann geborgen werden.

Zuvor musste der Lastwagen entladen werden. Am Nachmittag konnte die Strecke nach Angaben der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH KVG wieder für den Straßenbahnverkehr freigegeben werden.

(lhe)