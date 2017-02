Viele Wolken, Regen und Glättegefahr

Trübe Aussichten für Sonnenhungrige: Die nächsten Tage bringen den Hessen viele Wolken und immer wieder etwas Regen. Bis mindestens Dienstag kündigte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag überwiegend starke Bewölkung an. Am Sonntag kann es im Tagesverlauf zwar hier und da etwas auflockern, die Sonne hat aber dennoch kaum Chancen. Im Norden kann es am Anfang des Tages auch noch regnen. Die Höchstwerte liegen bei acht Grad. Örtliche Regenfälle stehen auch am Montag und Dienstag auf dem Programm. In den Nächten und den Morgenstunden müssen die Autofahrer derzeit zudem mit glatten Straßen rechnen.

(dpa)