Viele trauen sich Reanimation nicht zu

Eine Herzdruckmassage mit Beatmung kann Leben retten. Viele Menschen fürchten sich aber davor, die Erste-Hilfe-Maßnahme im Ernstfall auch anzuwenden. Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) beklagte im Jahr 2013, dass sich in Deutschland viele Ersthelfer bei einem Herzanfall überfordert fühlen. So trauten sich Laien nur in 18 Prozent solcher Fälle eine Wiederbelebung zu. „Wir verlieren immer noch viel zu viele Patienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand, weil eben kaum einer sich traut etwas zu machen”, sagt Marco König, Vorsitzender des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst.

Er spricht sich dafür aus, dass möglichst alle Rettungsleitstellen die sogenannte Telefon-Reanimation machen, also bei einem Notfall den Anrufer zu Wiederbelebungsmaßnahmen motivieren und anleiten. „Dann hat der Patient deutlich bessere Chancen zu überleben.”

