Sammelabschiebung: Vier Männer aus Hessen in Abschiebeflug nach Afghanistan

Bei einer Sammelabschiebung diese Woche nach Afghanistan sind auch vier Männer aus Hessen zurück in ihre Heimat geflogen worden. Darunter ein 32 Jahre alter „sicherheitsbehördlich bekannter Extremist”, wie ein Sprecher des Innenministeriums in Wiesbaden am Mittwoch auf Anfrage erklärte. Die drei anderen afghanischen Staatsbürger im Alter von 20, 21 und 24 Jahren seien verurteilte Straftäter. Zu den Taten zählten Körperverletzung, versuchter Totschlag sowie Vergewaltigung, wie das Innenministerium mitteilte.

Der Abschiebeflug aus München war am Mittwochmorgen in der afghanischen Hauptstadt Kabul eingetroffen. Beamte am Flughafen bestätigten, die Maschine sei kurz nach 7.30 Uhr Ortszeit gelandet. Wie das Bayerische Landesamt für Asyl und Rückführungen mitteilte, waren 17 Abgeschobene an Bord. Es war die 16. Sammelabschiebung seit dem ersten Flug im Dezember 2016. Damit haben Bund und Länder bisher 366 Männer nach Afghanistan zurückgebracht.

Laut der Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für Asyl und Rückführungen hielten sich sieben der Abgeschobenen zuletzt in Bayern auf. Unter diesen hätten sich fünf rechtskräftig verurteilte Straftäter befunden. Neben Bayern und Hessen hätten sich Baden-Württemberg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen an der Rückführungsmaßnahme beteiligt.

Die Abschiebungen sind umstritten, weil sich in Afghanistan der Krieg mit den radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ausweitet.

(dpa)