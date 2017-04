Vier Menschen bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt

Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Wiesbaden schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kollidierten am Dienstag zwei Autos an einer Auffahrt zur Autobahn 66 aus bisher ungeklärter Ursache. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. In einem Wagen erlitten ein 84-Jähriger und eine 80 Jahre alte Frau schwere Verletzungen. In dem anderen Auto wurden ein 81 Jahre alter Mann und eine vier Jahre jüngere Frau schwer verletzt.

Alle vier kamen in eine Klinik. Wer von den Verletzten die Autos gefahren hatte, stand nach Polizeiangaben noch nicht fest. Ein Gutachter soll nun die Ursache des Unfalls aufklären. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, dürften die Untersuchungen einige Tage in Anspruch nehmen.

(dpa)