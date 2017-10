Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B8 zwischen Altenhain und Königstein sind am Montagnachmittag vier Menschen schwer verletzt worden. Ein 33 Jahre alter Autofahrer geriet laut Polizei aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einer 46-jährigen Autofahrerin zusammen. Dabei wurden beide Fahrer sowie ihre beiden Beifahrer schwer verletzt. Die vier Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)