Vier Verletzte bei Brand in Darmstadt: Wohnungen unbewohnbar

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt sind vier Menschen verletzt worden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer sei am frühen Samstagmorgen in einer nicht vermieteten Erdgeschosswohnung des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlugen die Flammen bereits aus einem der Zimmer, wie die Feuerwehr berichtete.

Drei Bewohner wurden über eine Drehleiter aus darüberliegenden Wohnungen gerettet. Vier Menschen wurden wegen eingeatmeter Rauchgase in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden laut Feuerwehr neun Menschen untersucht, darunter auch ein Passant, der bei der Räumung des Gebäudes Hilfe geleistet hatte.

Warum das Feuer ausgebrochen war, war zunächst unklar. Die betroffene Wohnung brannte völlig aus, auch der Rest des Hauses ist nach Auskunft von Polizei und Feuerwehr vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wurde auf mindestens 100 000 Euro geschätzt.

(dpa)