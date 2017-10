Vierlings-Kälbchen vor dem Schlachter bewahrt

Wir verlosen 1 mal 2 Karten Mitmachen und Gewinnen: Klosterführung mit Bierprobe

Seligenstadt. In beeindruckender historischer Kulisse die klösterliche Brautradition erleben – das ist unter fachkundiger Begleitung durch Biersommeliére Hedi Schmitt am Sonntag in Seligenstadt möglich. Und Sie können kostenlos dabei sein! mehr