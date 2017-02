34 Wildvögel tot: Vogelgrippe wütet weiter in Hessen: Neue Opfer im Opelzoo

Die Zahl der Vogelgrippe-Fälle in Hessen reißt nicht ab: Die jüngsten Opfer meldet der Opelzoo.

Eine Möwe, zwei Graugänse und zwei Höckerschwäne sind die aktuellen Opfer der Vogelgrippe in Hessen. Die Zahl der toten Tiere steigt damit auf 35 im Land, wie das Umweltministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Dabei handele es sich um 34 Wildvögel und ein Rosapelikan aus dem Opel-Zoo. Seit dem Ausbruch des aktuellen Vogelgrippeerregers Anfang November 2016 seien bereits mehr als 2900 Proben von Vögeln auf das Virus untersucht worden.

Vogelgrippe Familie aus dem Odenwald kämpft um die Zukunft ihres ... Steht ein Öko-Vorzeigebetrieb kurz vor dem Aus? Wegen der Vogelgrippe herrscht Stallpflicht im Landkreis der Geflügelzüchter aus dem Odenwald. Darunter leiden die Hühner und das Geschäft. clearing

Die fünf Wildvögel wurden nach Angaben des Ministeriums in vier verschiedenen Landkreisen gefunden: die Möwe im Industriepark Höchst in Frankfurt und die beiden toten Graugänse im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Die Höckerschwan wurden demnach im Main-Taunus- sowie im Werra-Meißner-Kreis entdeckt.

(dpa)