Volkswagen: Weitere 390 Zeitarbeiter für zwei Jahre

Der Autobauer Volkswagen übernimmt in seinem Werk in Baunatal weitere 390 Zeitarbeitskräfte befristet für zwei Jahre. Das teilten das Unternehmen und der Betriebsrat am Dienstag mit. In den Genuss einer zunächst zweijährigen Festanstellung kommen Zeitarbeiter, die bis zum zweiten Quartal 2017 bereits drei Jahre für VW tätig sind.

„Wir als IG-Metall-Betriebsrat werden alles dafür tun, dass diese Kolleginnen und Kollegen nach zwei Jahren in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis bei VW kommen”, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Carsten Bätzold.

155 der aktuell 905 Zeitarbeiter hat VW bereits per Ende des laufenden Jahres für zwei Jahre befristet in die Stammbelegschaft übernommen. Die restlichen 360, deren Verträge bis Ende Juni 2017 auslaufen, bekommen eine Verlängerung um sechs Monate.

Volkswagen produziert im Komponentenwerk Baunatal bei Kassel vor allem Getriebe und E-Motoren und beschäftigt dort nach Unternehmensangaben inklusive der Zeitarbeitskräfte 16 500 Mitarbeiter.

(dpa)