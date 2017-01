Vollsperrung auf A7: Lkw steht quer

Die Autobahn 7 in Höhe Burghaun im Kreis Fulda ist am Montagmorgen voll gesperrt worden. Ein Lastwagen habe aufgrund von Straßenglätte die Leitplanke durchbrochen und stehe seit dem frühen Morgen quer auf allen Fahrbahnen, teilte die Polizei mit. In Richtung Süden werde der Verkehr abgeleitet, in Richtung Norden könne über eine Tank- und Rastanlage die Unfallstelle umfahren werden. Dennoch staue sich der Verkehr bereits erheblich. Die Bergungsarbeiten würden noch einige Stunden andauern, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer des Lkw wurde nicht verletzt.

(dpa)