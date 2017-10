Vollsperrung auf der A7 am übernächsten Wochenende

Auf der Autobahn 7 in Osthessen wird es am Wochenende vom 14. auf den 15. Oktober zeitweise eine Vollsperrung geben. Wie Hessen Mobil am Mittwoch mitteilte, wird ein Arbeitsgerüst auf der Höhe von Kalbach-Heubach (Landkreis Fulda) abgebaut, das zur Sanierung einer Brücke über der Autobahn benötigt wurde.

Die Fahrbahnen der A 7 sind vom 14. auf den 15. Oktober nacheinander für jeweils sieben Stunden voll gesperrt. Vor den Vollsperrungen werden jeweils einspurige Verkehrsführungen eingerichtet. Nach Angaben von Hessen Mobil ist die Fahrbahn in Richtung Süden am 14. Oktober von 17 bis 19 Uhr einspurig befahrbar und von 19 Uhr bis zum Sonntag um 2.00 Uhr voll gesperrt. Von 2.00 bis 4.00 Uhr ist die Farbahn wieder einspurig befahrbar. Die Richtungsfahrbahn Norden ist am Sonntag von Mitternacht bis 2.00 Uhr einspurig befahrbar und von 2.00 bis 9.00 Uhr voll gesperrt. Von 9.00 bis 11.00 Uhr ist die Straße einspurig befahrbar.

Laut Hessen Mobil wird der Verkehr während der Vollsperrungen am Autobahndreieck Fulda und der Anschlussstelle Bad Brückenau-Volkers ab- beziehungsweise wieder aufgeleitet. Die Umleitung erfolgt über die Bedarfsumleitungen U 65 Richtung Norden und U 52 Richtung Süden.

Der Bund investiert rund 800 000 Euro in die Sanierung der Brücke über der A 7. Die Arbeiten laufen seit Mai und sind voraussichtlich Anfang November 2017 beendet. Bis dahin bleiben die Fahrspuren auf der A 7 im Bauwerksbereich eingeengt. Der Verkehr läuft aber ungehindert in beiden Fahrtrichtungen zweispurig weiter.

(dpa)