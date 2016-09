Stadtmuseum in Wiesbaden eröffnet: Vom Römerort zur Kurstadt

„Es war eigentlich ein Zufall“, berichtet Frank Spielberg, denn als er seinen Bus zurückfuhr, saß da auf einmal diese Frau in den Sitzreihen... Die Frau wurde seine Frau, der Bus aber war einer der blauen Kur-Busse, die bis Mitte der 1990er Jahre durch Wiesbaden und von dort in alle Welt fuhren – und Spielberg berichtet nun in einem kleinen Video im neuen Wiesbadener Stadtmuseum von seiner Herzensreise.

„Die blauen Kur-Busse waren ein Markenzeichen und ein Herzensstück von Wiesbaden“, berichtet Torben Giese, „damit haben die Wiesbadener das Fernbusreisen erfahren – die blauen Busse fuhren nämlich schon 1935 über die Alpen bis nach Pompeji, Rom und Siena.“ Giese ist Kurator des neuen Wiesbadener Stadtmuseums, das am 9. September direkt im Herzen der Stadt eröffnet: SAM heißt die neue Schau, das steht für „Stadtmuseum am Markt“, und genau unter dem Markt, im ehemaligen Marktkeller, eröffnet nun die Ausstellung zur Stadtgeschichte.

Alter Faustkeil

Ein mindestens 40 000 Jahre alter Faustkeil ist hier zu sehen, Funde aus der Römerzeit und natürlich die Zeugnisse aus der Hochzeit Wiesbadens, der Kurzeit um die Jahrhundertwende: Ein Stuhl aus der Kaiserloge des Wiesbadener Theaters, Erinnerungen an Gründerzeithäuser und eben der blaue Kurbus.

„Wer seine Stadt in der Tiefe verstehen will, Sie schätzen und vielleicht sogar lieben lernen will, muss sich mit der Geschichte auseinandersetzen“, wirbt Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) für das neue Museum. Es wird auch Zeit: Seit 20 Jahren diskutiert Wiesbaden über ein Stadtmuseum, zwei Anläufe scheiterten kläglich. Einen großen Neubau wollte man, ein Grundstück an der renommierten Wilhelmstraße war vor Jahren bereits ausgeguckt, sogar ein Gründungsdirektor war bereits engagiert. Doch 2009 wurden die Pläne mangels Geld und Durchsetzungswillen auf Eis gelegt, der Gründungsdirektor ergriff 2013 entnervt die Flucht – sein für 2008 versprochenes Museum war weiter nicht in Sicht. Der zweite Anlauf mit Stararchitekt und großen Plänen scheiterte 2015, weil die Stadt das Grundstück an den Frankfurter Projektentwickler OFB verkauft hatte und ob der Verkaufsmodalitäten („Schnäppchenpreis“) in einen veritablen Skandal schlitterte. Der Verkauf wurde am Ende rückabgewickelt, das Stadtmuseum war wieder einmal gestorben. Nun also soll sich der alte Marktkeller „vielleicht als gute Interimslösung“ beweisen, wie Gerich vorsichtig sagte, um gleich eilig zu betonen: „Einen Neubau ersetzen, das will SAM nicht und das soll es nicht.“

Dabei ist die Nutzung des Marktkellers für alle eine echte Win-Win-Situation: Das einst als Markthalle eröffnete Gewölbe stand seit Jahren weitgehend leer und wurde zuletzt nur gelegentlich als Fläche für Events wie das Oktoberfest genutzt. Als Museum macht der Backsteinkeller nun eine ausgesprochen gute Figur: Die Ausstellung zieht sich als geschwungenes Band durch die alte Säulenhalle, die Atmosphäre passt zum Inhalt. Rund 900 000 Euro musste die Stadt in die Ertüchtigung stecken, Heizung, Kabel und Eingangstür erneuern – und im Frühjahr tropfte es durch die Decke. Nun präsentiert die Ausstellung in zwölf Stationen und einer Kinderausstellung – „Die spinnen, die Mattiaker!“ – einen Rundgang durch die Stadtgeschichte: Frühzeitliche Funde, die neben dem uralten Faustkeil Bronzeschmuck aus einer Zeit vor rund 27 000 Jahren präsentieren, die Römerzeit, in der Wiesbaden seiner heißen Quellen wegen eine begehrte Badestation war, sowie die Neuzeit mit der Kurstadt Wiesbaden, aber auch dem hier nach dem Krieg gegründeten ZDF – die Armbrust aus der beliebten Sendung „Der goldene Schuss“ steht hier. Zwölf Wiesbadener erzählen dazu ihre persönlichen Geschichten in kleinen Videos.

Alle eine Geschichte

„Unsere Stücke haben alle eine Geschichte“, sagt Giese stolz, dazu besitze Wiesbaden immerhin eine der wichtigsten römischen Sammlungen Deutschlands mit Standartenzeichen, Glasfläschchen, römischen Statuen oder Resten der römischen Rheinbrücke. Zum Stadtmuseum nämlich gehört auch die Sammlung Nassauischer Altertümer, eine einst von Wiesbadener Bürgern gestartete Antikensammlung. Für die bräuchte das Museum eigentlich deutlich mehr Platz – ein Grund für das Festhalten an einem großen Neubau. Doch nun soll erst einmal das SAM den Wiesbadenern ihre Stadtgeschichte näher bringen, nach der Eröffnung am 9. September wird am 11. September rund um das neue Haus ein großes Museumsfest gefeiert. „Lassen wir“, sagte Gerich noch, „es sich doch erst einmal entwickeln.

www.wiesbaden.de/stadtmuseum