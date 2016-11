Chef von 1700 Tieren und 125 Mitarbeitern im Opel-Zoo: Vom Tierpfleger zum Zoodirektor: Thomas Kauffels

Mitten in Hessen sitzt Thomas Kauffels an seinem Schreibtisch und blickt von dort aus auf Giraffen, Böhmzebras, Streifengnus und Impalas. Es ist, als befände er sich in der afrikanischen Savanne. Manchmal wundert er sich selbst über die Entwicklung, die er in etwa vier Jahrzehnten gemacht hat. Der 57-Jährige ist Zoodirektor im Georg-von-Opel-Freigehege für Tierforschung in Kronberg. Begonnen hat er seine berufliche Laufbahn als Tierpfleger.

Auch der Zoo hat sich in vier Jahrzehnten enorm verändert. Bei seinem Antritt fand Kauffels einen enormen Renovierungsstau vor. 1956 war der heutige Opel-Zoo als Kronberger Tiergarten gegründet worden. Nach dem Tod des Gründers Dr. Georg von Opel im Jahr 1971 hatten sich die Renovierungsarbeiten angehäuft. „Der Stau ist noch immer nicht ganz abgebaut“, sagt Kauffels, der froh ist, dass eine neue Anlage für Pinguine und eine Voliere hinzugekommen sind.

Der ganze Stolz des Forschungsgeheges sind die Elefanten, die von Anfang an zum Bestand gehörten. Der Opel-Zoo verfügt als einziger Zoo Hessens über diese Tiere. Und noch eine Besonderheit: Für die Zucht Mesopotamischer Damhirsche ist der Zoo weltweit bekannt.

Der Opel-Zoo ist ein klassisches Ausflugsziel, an Fronleichnam, Ostermontag, Pfingstsonntag und am 3. Oktober reichen die 1300 eigenen Parkplätze manchmal gar nicht aus. Im Jahr 2015 strömten 720 000 Besucher in Deutschlands einzigen Zoo, der keine öffentlichen Zuschüsse erhält. „Wir haben derzeit einen guten Namen“, sagt Kauffels zufrieden. Schließlich ist der Opel-Zoo auch eine der meistbesuchten außerschulischen Lernorte in Hessen. Allein für die edukative Ausbildung beschäftigt der Zoo vier Diplom-Biologen.

Kauffels startete seine Zoo-Karriere 1977 in Krefeld. Der gebürtige Grimlinghausener hatte gerade das Abitur am Quirinus-Gymnasium bestanden. Als Leistungskurse hatte er Biologie und Erdkunde.

Zum 60-jährigen Bestehen des Zoos haben Kauffels und sein Team des Opel-Zoos die Tierpfleger und Tiere in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb präsentierte sich wöchentlich jeden Tag um 14 Uhr ein Revier des 27 Hektar großen Zoogeländes mit Führungen und Informationen. Die Führungen sind so gut angekommen, dass einige davon fest ins Programm übernommen werden sollen.

Der Opel-Zoo setze verstärkt auf das direkte Erlebnis der Tiere und weniger auf umfassende Beschreibungen. So informieren die Datentafeln an den Gehegen mit einem Bild, dem Namen der Tiere im Gehege und maximal vier bis fünf Sätzen. Auch auf einen QR-Code auf den Tafeln verzichtet der Zoo bewusst. Erfahren und direktes Erleben sollen im Vordergrund des Zoo-Erlebnisses stehen.

Aus seinen eigenen Erlebnisse mit den Tieren resultiert auch Kauffels Vorliebe für die schwergewichtigen Exemplare mit einem Gewicht von über 100 Kilogramm. „Als Tierpfleger hatte ich das Glück, gleich zweimal die Geburt von Nashörnern miterlebt zu haben – das ist schon etwas ganz Besonderes“, sagt Kauffels, der an seinem Arbeitsplatz Poster hängen hat, die Nashörner zeigen. Auch wenn sich seine Aufgaben mit dem beruflichen Aufstieg verändert haben, seine Liebe zu den Tieren ist spürbar. So widmet er sich auch in seiner Freizeit den Tieren und begleitet als wissenschaftliche Reiseleitung seit 20 Jahren Gruppen auf Tier-Expeditionen in aller Welt.

Die Arbeit als Zoodirektor ist keineswegs ein gemütlicher Bürojob. Kauffels ist ein gefragter Mann. Immer wieder melden sich Mitarbeiter über den Piepser mit dringenden Fragen. Es gibt auch eine ganze Menge, um das er sich kümmern muss: 1700 Tiere (273 Arten) und 125 Mitarbeiter (davon alleine 66 im Zoo in direktem Kontakt mit den Tieren). Der Opel-Zoo ist der viertgrößte Arbeitgeber Kronbergs. Doch Kauffels bringt so schnell nichts aus der Fassung, mit ruhiger, tiefer Stimme gibt er seine Anweisungen.

Kauffels leitete auch den ehemaligen Verband Deutscher Zoodirektoren und ist seit diesem Jahr Präsident der European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), ein regionaler, tiergärtnerischer Verband, dem etwa 300 Zoos, Aquarien und Zooverbände aus Europa und dem Nahen Osten angehören. Dieser Verband ist Mitglied der World Association of Zoos and Aquariums (WAZA). Im September hielt Kauffels in der nordirischen Hauptstadt Belfast vor 800 Leuten bei der Jahreskonferenz seine Antrittsrede. „Das war eine sehr eindrückliche Erfahrung“, schildert Kauffels.

Von seinen Ausflügen in die Welt kehrt Kauffels jedoch immer wieder gerne nach Kronberg zurück. Vor mittlerweile 23 Jahren hat er den Opel-Zoo zum ersten Mal gesehen und kann mittlerweile sagen: „Er ist mir ans Herz gewachsen, die Lage ist toll, die Arbeit macht Spaß. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Zoos kann man hier rausgucken.“