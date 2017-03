Vom vermissten Aref fehlt seit einem Jahr jede Spur

Seit einem Jahr wird der kleine Aref vermisst: Der Fünfjährige verschwand am 4. April 2016 von einem Spielplatz im Werra-Meißner-Kreis. „Es hat sich nichts Neues getan, es gibt keine neuen Hinweise”, sagte ein Sprecher der Polizei in Eschwege. Möglicherweise sei das Kind in die Werra gefallen und in dem Fluss ertrunken. „Natürlich können wir auch einen strafrechtlichen Hintergrund nicht ausschließen.”

Nach dem Jungen war intensiv gesucht worden. Sogar eine Sondersendung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst” zu vermissten Kindern hatte sich mit dem Verschwinden von Aref aus Nordhessen befasst. Bei der Suche an der Werra bei Wanfried war sogar der Wasserpegel in einem Teil des Flusses abgesenkt worden. Auch mit einem Hubschrauber und Booten wurde nach dem Jungen gesucht.

(dpa)