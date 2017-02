Prozess: Von Frankfurt nach Syrien: Mutmaßlicher IS-Kämpfer vor Gericht

Ein 28-Jähriger muss sich am 3. März vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) wegen der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verantworten. Der Staatsschutzsenat des OLG eröffnete nach Mitteilung vom Freitag das Hauptverfahren. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem türkischen Staatsbürger vor, sich in Syrien an der islamistischen Vereinigung „Junud al-Sham” beteiligt und staatsgefährdende Gewalttaten vorbereitet zu haben.

Der 28-Jährige soll im Juni 2013 gemeinsam mit seiner Ehefrau von Frankfurt über die Türkei nach Syrien gereist sein. In einem Lager der Vereinigung soll er bis mindestens Oktober 2013 als Kämpfer ausgebildet worden sein.

Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage angesetzt. Der Angeklagte, der Ende 2013 nach Deutschland zurückkehrte, sitzt seit September 2016 in Untersuchungshaft. Vor dem OLG läuft derzeit noch ein anderes Verfahren. Diesem Angeklagten wird vorgeworfen, Mitglied der Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia gewesen zu sein.

