Fest in Wiesbaden: Von Mozart bis Musik für Gehörlose: hr-2-Hörfest beginnt

Spezielle Erlebnisse für das Ohr verspricht das „Hörfest” von hr2 in Wiesbaden in der kommenden Woche (8. bis 12.2). Den Auftakt macht am Mittwoch eine literarisch-musikalische Zeitreise auf Mozarts Spuren, wie der Kultursender mitteilte. Höhepunkt ist die Hörgala im Staatstheater, bei der unter anderem der Kabarettist Lars Reichow mitmischt. Während die Gala seit langem ausverkauft ist, gibt es nach Angaben des Hessischen Rundfunks für das übrige Programm noch Restkarten.

Ungewöhnliche Eindrücke will am Donnerstag (9.2.) das „Labyrinth des Hörens” vermitteln. Eine Gebärdendolmetscherin erläutert, wie auch Gehörlose Musik erleben können. Ein Sprachwissenschaftler gibt Tipps zum achtsamen Hören.

Zum Abschluss wird am Sonntag (12.2.) der mit 10 000 Euro dotierte Hörbuch-Preis der Landeshauptstadt Wiesbaden verliehen. Er geht in diesem Jahr an „Lindbergh - Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus” nach dem Bilderbuch von Torben Kuhlmann.

(dpa)