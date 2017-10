Von der Stewardess zur Politikerin

Andrea Ypsilanti wurde am 8. April 1957 in Rüsselsheim geboren. Nach dem Abitur arbeitete sie unter anderem als Stewardess und studierte Soziologie, Politikwissenschaft sowie Pädagogik. 1991 trat sie in die SPD ein, war hessische Juso-Vorsitzende, arbeitete als Referentin unter Hans Eichel in der Wiesbadener Staatskanzlei und war von 2003 bis 2009 SPD-Landesvorsitzende, von 2007 bis 2009 auch

Fraktionschefin im Landtag.

Dem Landesparlament gehört sie seit 1999 an, zuletzt wurde sie 2013 über die SPD-Landesliste gewählt.

Mit ihrem Lebensgefährten und dem Sohn lebt sie im ländlich geprägten Frankfurter Stadtteil Nieder-Erlenbach.

(kn)