Vor Wahl am Sonntag: Merkel macht Wahlkampf in Hessen

Im Endspurt des Bundestagswahlkampfes kommt Bundeskanzlerin und CDU-Spitzenkandidatin Angela Merkel noch einmal nach Hessen. Sie wird heute (14.00 Uhr) in Heppenheim erwartet. Proteste sind angekündigt: Kundgebungen haben laut Polizei die AfD und eine Bürgerinitiative gegen Winkraftanlagen angemeldet. Zuletzt war Merkel am Donnerstag im nordhessischen Fritzlar und danach in Gießen aufgetreten. Dabei hatte sie unter anderem über die Herausforderungen der Digitalisierung auch für Schulen und die Notwendigkeit eines schnellen Breitbandausbaus gesprochen. In Umfragen kommt die Union auf etwa 36 Prozent der Stimmen, die SPD auf rund 25 Prozent.

