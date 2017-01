Vorbehalte gegen Flüchtlinge

Die Ängste vor Zuwanderung gehen in Hessen nach einer Umfrage trotz des deutlichen Rückgangs bei der Ankunft von Flüchtlingen nur langsam zurück. Ablehnung und Sorgen wegen des andauernden Zuzugs sind nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Hessischen Rundfunks weiterhin sehr groß: Der am Montag veröffentlichte Hessentrend spricht von einer sichtbaren gesellschaftlichen Spaltung in Hessen.

Demnach sprechen sich 59 Prozent der Befragten für eine Flüchtlingsobergrenze aus – das sind neun Prozent weniger als im Vorjahr. Fast jeder zweite befragte Hesse – 47 Prozent – hat nicht die Erwartung, dass sich Zuwanderer an die hiesigen Regeln und Lebensweisen halten. Hier ging die Zahl im Vergleich zum Vorjahr nur um zwei Prozentpunkte zurück. Insgesamt 40 Prozent der Befragten sehen in den Flüchtlingen keine Bereicherung für das Leben in Deutschland, rund einem Drittel macht der Zuzug sogar Angst. Ebenfalls 33 Prozent befürchten langfristige Belastungen für den Arbeitsmarkt. Im Vorjahr waren es noch sieben beziehungsweise neun Prozentpunkte mehr.

Mehr Straftaten erwartet

Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten rechnet nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap mit einer höheren Belastung der öffentlichen Haushalte (56 Prozent/minus 12 Prozentpunkte) und einem zu starken Einfluss des Islams (54 Prozent/minus 3). Etwa jeder Zweite fürchtet dem Hessentrend zufolge eine Zunahme von Straftaten (52/minus 15) sowie mehr Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt (52/minus 10) und eine sinkende Unterrichtsqualität an den Schulen (47 Prozent). Dass die eigenen Werte und Lebensweise bedroht sein könnten, hält etwa ein Drittel der Hessen (36/minus 9) für möglich.

Die große Mehrheit der Hessen ist dafür, Sicherheitslücken bei der Zuwanderung und der Überwachung von als gefährlich eingestuften Personen zu schließen. Über alle Parteipräferenzen hinweg plädieren bei der Umfrage 92 Prozent für eine lückenlose Überwachung von als gefährlich eingestuften Personen. 83 Prozent unterstützen die Unterbringung von Flüchtlingen ohne Ausweispapiere in grenznahen Transitzentren. Und auch die Wiedereinführung von regelmäßigen Grenzkontrollen zwischen den EU-Ländern findet eine Mehrheit: 52 Prozent der Hessen befürworten dies, 46 Prozent halten hiervon nichts. 59 Prozent der Hessen sind dafür, dass die Politik eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen festlegt. Im Vorjahr waren es 68 Prozent.

Sicherheitsgefühl stärker

Gleichwohl hat sich das Sicherheitsempfinden der Hessen im Terrorjahr 2016 nicht verschlechtert. Im Gegenteil: 77 Prozent fühlen sich auf öffentlichen Straßen und Plätzen sicher beziehungsweise sehr sicher, vor einem Jahr sagten das 70 Prozent.

Langzeitaufgabe

Die innenpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im hessischen Landtag, Nancy Faeser, sagte, sie sei sehr erleichtert, „dass die Menschen in unserem Land die Flüchtlinge mehrheitlich willkommen heißen“. Die Integration der Geflohenen sei eine Langzeitaufgabe. „Je länger die Flüchtlinge unter uns leben, desto mehr schwinden die Befürchtungen und Ängste in der Bevölkerung – obwohl die Scharfmacher vom rechten Rand alles daran setzen, Unsicherheit zu schüren und Unruhe zu verbreiten“, so Faeser.

Auch Gabi Faulhaber, migrationspolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, sagte, es sei erfreulich, dass eine Mehrheit der Befragten Geflüchtete als eine Bereicherung für ihr Leben empfänden. Zugleich mache es aber der Mehrheit der Befragten aber Angst, dass viele Flüchtlinge kommen. Gegen diese Verunsicherung bräuchte es konkrete Sozialgarantien und eine aktive Arbeitsmarkt- und Wohnungsbaupolitik.

„Die Zahl derer, die sich auf Straßen und Plätzen sicher fühlen, ist auf mehr als zwei Drittel der Befragten deutlich gestiegen, die Sorgen der Menschen angesichts der großen Zahl zu uns gekommener Flüchtlinge nehmen ab“, kommentierten die Grünen-Landesvorsitzenden Daniela Wagner und Kai Klose. „Die meisten Hessinnen und Hessen sind gelassener, als es die manchmal überhitzte öffentliche Debatte vermuten lässt.“ CDU-Generalsekretär Manfred Pentz betonte, auf alle Fragen zum Thema Sicherheit gebe es mit seiner Partei keinen Rabatt. Diese klare Haltung zahle sich aus, denn mehr als Dreiviertel der Hessen fühlten sich sicher. Die deutliche Abnahme der Zuwanderungszahlen habe dafür gesorgt, dass die Ängste der Bevölkerung abgenommen haben.

Lügenpresse?

Und die gerade in der Flüchtlingsthematik so oft als „Lügenpresse“ gescholtenen Medien? Die Mehrheit der Hessen (51 Prozent) ist laut der Umfrage überzeugt, von Politik, Behörden und Medien über die Flüchtlingsfragen „nicht angemessen“ informiert zu werden. Hier gibt es aber große Unterschiede bei den verschiedenen Mediengattungen. Öffentlich-rechtlichem Fernsehen und Radio bescheinigen 65 bzw. 60 Prozent der Befragten „angemessen“ über Flüchtlingsthemen zu informieren, von Tageszeitungen sagen dies 63 Prozent. Deutlich schlechter sind die Werte bei privaten und Internet-Medien.

Für die repräsentative Umfrage im Auftrag des HR hat das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap in diesem Januar insgesamt 1003 wahlberechtigte Hessen telefonisch befragt.

