Vorbereitungen für Abriss der Tribüne auf Rennbahn

Die Vorbereitungen für den Abriss der Tribüne auf der Frankfurter Rennbahn gehen in die heiße Phase. „Derzeit passiert viel auf dem Gelände”, sagte eine Sprecherin des Baudezernats am Montag. Die für den Abriss zuständige Firma habe bereits viele Geräte vor Ort. Auch wenn die Vorarbeiten nun gestartet seien, stehe noch nicht genau fest, wann es mit schwerem Gerät an die Tribüne selbst geht. „Die Konstruktion ist nicht ganz ohne”, räumte die Sprecherin ein. Insgesamt werde mit etwa sechswöchigen Arbeiten gerechnet.

Ob das Rennbahngelände dann schon bald an den Deutschen Fußballbund (DFB) übergeben werden kann, der dort eine Fußballakademie errichten will, ist nicht klar. „Das sogenannte Quotenhaus muss noch geräumt werden und die Frage des Sarotti-Häuschens gelöst werden”, sagte die Sprecherin des Baudezernats. „Dort wo es jetzt steht, steht es der Akademie im Weg.” Die Stadt wolle dem DFB das Gelände so schnell wie möglich übergeben.

Das Sarotti-Häuschen gehört der Mutter des Schatzmeisters des Rennclubs, der in mehreren langwierigen Verfahren vergeblich versucht hatte, die Räumung der Rennbahn zu verhindern. Gegen die Räumungsklage der Stadt hat der Rennclub nach seiner letzten juristischen Niederlage vor der Zwangsräumung beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt.

(dpa)