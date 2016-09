Vorbereitungen für Bomben-Entschärfung haben begonnen

Die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben am Morgen in Lahntal (Kreis Marburg-Biedenkopf) begonnen. Der Sperrkreis rund um den Fundort werde nach und nach durch Polizeikräfte besetzt, sagte Florian Sauermann von der Gemeinde Lahntal. Danach werde in zwei Ortsteilen mit der Evakuierung begonnen. Gegen 10.40 Uhr starte dann die Entschärfung der 500-Kilogramm-Bombe. Weil in dem betroffenen Bereich auch eine Bahnstrecke verlaufe, solle der Zugverkehr entsprechend abgewartet werden. Das Entschärfen der Bombe, die in einem Waldstück gefunden wurde, werde voraussichtlich rund eine Stunde dauern.

