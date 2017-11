Vorranggebiete für Windkraft in Mittelhessen ausgewiesen

Die Regionalversammlung Mittelhessen hat die Weichen für den Ausbau der Windkraft gestellt. Die Windenergienutzung bildet den Schwerpunkt eines am Mittwoch verabschiedeten Plans. Danach wurden auf einer Fläche von 12 100 Hektar (2,2 Prozent der Regionsfläche) fast 130 Vorranggebiete ausgewiesen, wo Windenergie genutzt werden darf. Gleichzeitig werden die übrigen gut 98 Prozent davon freigehalten, wie das Regierungspräsidium (RP) Gießen mitteilte.

Regierungspräsident Christoph Ullrich sagte nach dem Beschluss: „Mit der heutigen Entscheidung haben wir den entscheidenden Meilenstein gesetzt, um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Mittelhessen weiter voranzutreiben.” Sobald der Plan im Staatsanzeiger für das Land Hessen bekannt gemacht worden ist, tritt er in Kraft.

Die regionalen Energieziele sehen vor, bis 2050 den gesamten Bedarf in Mittelhessen an Strom und Wärme durch erneuerbare Energien zu decken. Dafür seien mit rund 43 000 Hektar - also acht Prozent der Regionsfläche - jene Flächen festgelegt, die im Sinne eines Energiemixes genutzt werden können. Neben Windenergie sind das Fotovoltaik und Biomasse.

