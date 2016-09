Vorreiter Hanau: Analoges Kabelfernsehen wird abgeschaltet

Als bundesweit erste Stadt wird Hanau am kommenden Dienstag (20. September) fernsehtechnisch volldigitalisiert. In der Stadt am Main schaltet der Kabelnetzbetreiber Unity Media dann das analoge Kabelfernsehen ab; es gibt künftig nur noch eine digitale Aussendung. Komplett digitalisiert ist Hanau in der Folge deswegen, weil Satellit und Antennenfernsehen - die anderen TV-Empfangswege - schon seit Jahren nur noch digital laufen. Über die Umstellung im als Pilotstadt auserkorenen Hanau sowie über weitere Pläne für die Digitalisierung informiert Unity Media am (morgigen) Montag (14.00 Uhr) gemeinsam mit Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

(dpa)