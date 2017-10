Wagner ruft Mini-Pizza wegen möglicher Glas-Splitter zurück

Wegen möglicher Glas-Splitter hat der Pizza-Hersteller Wagner seine „Original Wagner Piccolinis” zurückgerufen. Betroffen seien Produkte der Sorte Tomate-Mozzarella mit der Chargennummer 72297017L2, teilte die Nestlé Deutschland AG am Donnerstag in Frankfurt mit. Kunden, die die Mini-Pizza gekauft hätten, könnten das Produkt im Handel zurückgeben. Das Unternehmen bedauerte den Vorfall. Alle anderen Wagner Produkte seien von der Rückrufaktion nicht betroffen und uneingeschränkt zum Verzehr geeignet, hieß es in der Mitteilung.

(dpa)