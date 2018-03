Wahlkreis 19: Voraussichtlich Spitzenduell zur Landtagswahl

Im Wahlkreis Gießen-Land zeichnet sich zur hessischen Landtagswahl erneut ein Spitzenduell zwischen Ministerpräsident Volker Bouffier und seinem SPD-Herausforderer Thorsten Schäfer-Gümbel ab. Die Delegierten der CDU hatten Bouffier bereits am 23. Februar einstimmig zum Direktkandidaten im Wahlkreis 19 bestimmt. Am kommenden Mittwoch (7. März) will nun die SPD ihren Landesvorsitzenden und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Schäfer-Gümbel auf's Schild heben.

Beide treffen im Wettstreit um das Direktmandat bereits das fünfte Mal seit 2003 aufeinander, stets hatte Bouffier das Heimatrennen für sich entschieden. Der Ministerpräsident wohnt in Gießen, Schäfer-Gümbel im nahe gelegenen Lich. Bei der Landtagswahl 2013 hatte Bouffier das Direktmandat mit 46,9 Prozent der Stimmen geholt, Schäfer-Gümbel hatte 39,3 Prozent erzielt.

(dpa)