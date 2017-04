Wanderfalken nisten wieder auf Commerzbank-Tower

Bereits zum elften Mal in Folge nistet ein Wanderfalken-Paar auf dem Turm der Commerzbank in Frankfurt. „Unser Pärchen gehört ja quasi schon zur Familie und wir sind jedes Jahr froh zu sehen, dass es ihnen gut geht”, teilte eine Sprecherin der Bank am Montag mit. Das Paar kümmere sich auf dem Dach des 259 Meter hohen Turmes derzeit um zwei Eier. Die Bank möchte laut Sprecherin auch in den kommenden Jahren alles dafür tun, dass die beiden Wanderfalken auf dem Hochhaus brüten.

„Deswegen bleibt das Dach während der Brut- und Nistzeit für jegliche Wartungsarbeiten gesperrt”, sagte sie. „Außerdem stehen wir in regelmäßigem Kontakt zum Naturschutzbund und holen uns dort immer wieder wertvolle Experten-Tipps.” Auf dem Turm haben die Falken keine natürliche Feinde, dafür aber gute Jagdmöglichkeiten, etwa nach Tauben.

