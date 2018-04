Warnstreik in Frankfurt und Osthessen

Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden heute mit Aktionen insbesondere im Frankfurter Raum und in Osthessen fortgesetzt. Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten am Vormittag unter anderem zu Demonstrationen in Frankfurt und Hanau auf. In Hessens größter Stadt Frankfurt sollen von dem Streik unter anderem die Straßen- und U-Bahnen betroffen sein, die Müllabfuhr, Kitas oder Krankenhäuser.

Zum Streik aufgerufen sind auch Beschäftigte aus Offenbach, aus dem Wetteraukreis, dem Hochtaunuskreis, dem Main-Taunus-Kreis sowie Kreisen und Kommunen in Osthessen. Betroffen sind dort die Stadt Fulda, der Main-Kinzig-Kreis, der Landkreis Hersfeld-Rotenburg und der Vogelsbergkreis.

Das Klinikum Höchst in Frankfurt hat nach Angaben einer Sprecherin die Notfallversorgung sowie die Versorgung der Patienten auf den Stationen sichergestellt, geplante Operationen seien aber verschoben worden. Operiert werde nur im Notfall, sagte die Sprecherin

Die Gewerkschaft Verdi und der ebenfalls beteiligte Deutsche Beamtenbund wollen mit den Warnstreiks Druck aufbauen für die möglicherweise entscheidende Tarifrunde am 15. und 16. April in Potsdam. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.

