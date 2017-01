„Nur Sicherheit gewährleistet Freiheit“: Warum Justizministerin Kühne-Hörmann die Bürger schützen will

Mit schärferen Gesetzen will Justizministerin Kühne-Hörmann dem zunehmenden Terror begegnen. Dabei hat sie nicht nur den Terror mit Waffengewalt im Visier.

Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) verlangt „klare Antworten zur Verteidigung unserer Freiheit“. Es gehe darum, „unsere Art zu leben zu verteidigen und unsere weltoffene Gesellschaft zu bewahren“, sagte sie gestern in einer Regierungserklärung im hessischen Landtag zum Thema Sicherheit. Sie schlug darin einen großen Bogen vom Terror der Roten Armee Fraktion über die blutigen Anschläge von Paris im Jahr 2015 bis zur Laster-Attacke auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember. Ihre Schlussfolgerung: „Der Staat muss seine vornehme Zurückhaltung aufgeben und alle Möglichkeiten nutzen, um seine Bürger zu schützen.“

Nicht jede Maßnahme, die mehr Sicherheit bringe, sei automatisch ein Angriff auf den Datenschutz. Es sei vielmehr ignorant, sagte die Ministerin mit Verweis auf den Berlin-Attentäter Anis Amri, Strafbarkeitslücken zu bemerken, sie nicht zu schließen und damit die Sicherheit im Land zu gefährden. Vor allem den verstärkten Einsatz der elektronischen Fußfessel forderte Kühne-Hörmann ein.

Dazu müsste die bestehende Gesetzeslage geändert werden: Bisher darf die Fußfessel ausschließlich bei verurteilten Sexual- und Gewalttätern nach vollständiger Haftverbüßung angeordnet werden. Diese Überwachung sollte auf verurteilte Extremisten und ausreisepflichtige und andere Gefährder ausgedehnt werden, verlangte Kühne-Hörmann – was Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) auch jüngst angekündigt haben. Wenn ein extremistischer Straftäter vom Gericht Weisungen erhalte, wo er sich aufhalten müsse oder wo er sich nicht aufhalten dürfe, dann müsse die Einhaltung dieser Weisungen auch elektronisch überwacht werden können, so Kühne-Hörmann. Für nicht weniger gefährlich als den Terror mit Waffengewalt hält Kühne-Hörmann „Cyberterrorismus“ wie die Spähangriffe auf die IT-Struktur des Bundestages im Jahr 2015 oder Meinungsmanipulationen im Internet mit dem Ziel, Wahlen zu beeinflussen. Im Kampf gegen „Bot-Netze“ und „Social Bots“ sei Deutschland nicht gut aufgestellt. Die verfügbaren Rechtsnormen gegen diese Art der Kriminalität seien „im Kern fast 30 Jahre alt“.

Bei der Opposition stieß der erweiterte Einsatz der elektronischen Fußfessel auf Skepsis bis zu offener Ablehnung. So wandte die SPD-Abgeordnete Heike Hofmann ein, die Fußfessel sei kein Allheilmittel und dürfe bei solch einem wichtigen Thema nicht als „PR-Nummer“ missbraucht werden. Der Linken-Abgeordnete Ulrich Wilken bemerkte mit Blick auf den Attentäter Amri, die elektronische Fußfessel hindere niemanden am Lkw fahren. „Dieser Sicherheitspopulismus schafft nicht mehr Sicherheit, gefährdet aber grundlegende Rechtsstaatsprinzipien.“

Kühne-Hörmann hatte zuvor betont, sie wolle nicht den Eindruck erwecken, die elektronische Fußfessel sei ein Allheilmittel der Sicherheitspolitik. Eingebettet in viele weitere Maßnahmen sei sie aber ein Werkzeug im Baukasten der Behörden, um die Sicherheitsmaßnahmen in Deutschland weiter zu erhöhen. FDP-Fraktionschef Florian Rentsch kritisierte, Kühne-Hörmann gebe keine Antworten, wie die notwendigen Anpassungen am Sicherheitsapparat vorgenommen werden könnten. Stattdessen präsentiere sie „ein Potpourri ihrer Initiativen aus den letzten Monaten“.