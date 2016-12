Eigentümerverband fordert: Abschaffen!: Warum die Mietpreisbremse nicht funktioniert

Die Mietpreisbremse entpuppt sich als zahnloser Tiger und steht massiv in der Kritik. Was tun? Die Forderungen reichen von Abschaffung bis zu Verschärfung.

Die Mietpreisbremse in Hessen ist nach Einschätzung der Eigentümervereinigung Haus und Grund nicht nur wirkungslos, sondern auch noch schädlich. «Die Mietpreisbremse funktioniert nicht, das haben wir ja auch immer prognostiziert», sagt Younes Ehrhardt, Geschäftsführer des Landesverbands. Sie sei «Gift für den Wohnungsmarkt», verhindere Wohnungsbau und sorge für Rechtsunsicherheit, moniert Erhardt. Die Vereinigung, die in Hessen mehr als 60 000 Mitglieder vertritt, fordert daher die Abschaffung.

«Die Mieter klagen nicht, was auch daran liegt, dass die ortsübliche Vergleichsmiete nur schwer zu ermitteln ist», schildert Erhardt die Situation. Dass dies so sei, liege an einem Konstruktionsfehler der Mietpreisbremse. Obwohl sie für 16 hessische Städte und Gemeinden gilt, gebe es nur in Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt einen Mietspiegel, wie Ehrhardt erklärt. In Kassel etwa, dort gilt die Mietpreisbremse ebenfalls, existiere kein Mietspiegel, sagte der Geschäftsführer von Haus und Grund. Daher sei es dort extrem schwierig, eine Vergleichsmiete festzustellen. «Wie wollen sie eine Grenze einhalten, wenn Sie diese gar nicht kennen?», fragt er.

«Wir fordern die Abschaffung der Mietpreisbremse», sagt Ehrhardt und führt einen weiteren Grund dafür ins Feld: «Die steigenden Mieten werden durch ein zu geringes Angebot bei gleichzeitig hoher Nachfrage verursacht. Wenn Investoren durch die Mietpreisbremse gegängelt werden, bauen sie nicht. Dann sinkt das Angebot weiter und die Mieten steigen.»

Mietspiegel von 2014 wird aktualisiert Mieten steigen um 1,8 Prozent Das Preisniveau im Mietspiegel wird gegenüber 2014 um moderate 1,8 Prozent erhöht. Nach Ansicht von Hausbesitzern wird damit der reale Markt nicht abgebildet. Mieterschützer hingegen fordern strengere Vorschriften für die seit einem halben Jahr geltende Mietpreisbremse. clearing

Auch der Mieterschutzverein Frankfurt kritisiert die Mietpreisbremse, wenn auch aus anderen Gründen. «Sie funktioniert nicht, weil sie nicht praxistauglich ist», sagt Geschäftsführer Rolf Janßen. Bisher habe es in Frankfurt keinen einzigen Mieter gegeben, der sich wegen der Mietpreisbremse an den Schutzbund gewandt habe.

«Das ist das Alarmsignal, dass etwas im Argen liegt», erklärt Janßen. Es gebe zu viele Ausnahmen für Vermieter, etwa nach Sanierungen oder bei Neubauten. Zudem würde kein Mieter bei seinem Vermieter nachfragen, wie hoch die Vormiete war. Die Menschen seien schon froh, wenn sie eine neue Wohnung in Aussicht hätten, fügt er an.

Zu hohe Mieten zurückzahlen

«Da muss nachgebessert werden», fordert der Geschäftsführer des Mieterschutzbundes, der in Frankfurt 20 000 Haushalt vertritt. Janßen möchte, dass es eine Offenlegungspflicht der Vormiete für Vermieter bei einer Neuvermietung ihrer Wohnung gebe. Zudem sollten Vermieter verpflichtet werden, die zu hohe Miete, die seit Beginn des Mietverhältnis gezahlt wurde, zurückzahlen. Weiter sprach er sich dafür aus, Verstöße mit Bußgeldern zu ahnden.

Ob die Mietpreisbremse in den hessischen Kommunen wirkt, ist indes kaum nachvollziehbar. So weisen etwa die Städte Wiesbaden und Darmstadt darauf hin, dass ihnen die Höhe der Mieten bei Neuvermietungen nicht bekannt werde. In Darmstadt steht zumindest fest, dass sich die Wohnungsbaugesellschaften an die Bestimmungen halten, wie Sprecher Daniel Klose mitteilt. Darmstadt habe während der Beratungen über die Mietpreisbremse, die November 2015 in Hessen wirksam wurde, «deutlich» die Forderung gestellt, ein wirksames Instrument gegen überteuerte Mieten zu erhalten. «Das blieb leider aus», stellt Klose fest.