Schule: Was Privatschulen leisten - und was nicht

Wer eine Privatschule besucht, ist Kind reicher Eltern. Eltern schicken ihre Kinder zur Privatschule, um sich den Bildungserfolg quasi zu „erkaufen“. So oder so ähnlich lauten gängige Vorurteile. Beim Thema Privatschule scheiden sich Geister, werden Debatten rasch grundsätzlich. Befürworter sehen in dieser Schulform eine ausgezeichnete Alternative zur öffentlichen Schule,. Gegner prangern sie als elitär und gesellschaftlich unsolidarisch an. Rasch steht der Vorwurf im Raum, Privatschulen spalten die Gesellschaft. Mit ihren Standpunkten haben beide Lager Recht. Doch der Reihe nach.

Zunächst die Bestandsaufnahme: Privatschulen sind beliebt. Im Schuljahr 2015/16 besuchten 743 534 Schüler in Deutschland eine von etwa 3600 allgemeinbildenden Schulen in freier Trägerschaft. Das entspricht rund neun Prozent aller Schüler. Damit hat sich der Anteil seit 1992 etwa verdoppelt. In Hessen wurden im gleichen Zeitraum rund 45 600 Schülerinnen und Schüler an einer allgemeinbildenden Privatschule unterrichtet. Wie das Hessische Statistische Landesamt weiter mitteilt, wurde damit ein neuer Höchststand erreicht.

Beliebtheit steigt in Hessen

Dagegen gingen die Schülerzahlen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen weiterhin zurück. Zum Stichtag der Schulstatistik, dem 1. November 2015, wurden an den öffentlichen Schulen knapp 578 000 Kinder und Jugendliche unterrichtet. Damit waren die Schülerzahlen an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen so niedrig wie zuletzt vor 25 Jahren. Insgesamt besuchten im Herbst 2015 7,3 Prozent aller hessischen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen eine Schule in privater Trägerschaft. Besonders hoch sind ihre Anteile in den Förderschulen und Gymnasien: 4000 Förderschüler besuchten eine private Förderschule, was einem Anteil von 17,3 Prozent an den Förderschülern insgesamt entspricht. Ferner waren 24 400 oder etwa zwölf Prozent der Gymnasiasten Privatschüler. Darunter befanden sich 3260 Jugendliche, die die Sekundarstufen I und II der Freien Waldorfschulen besuchten. An allen anderen Schulformen lag der Anteil der Privatschüler bei unter acht Prozent.

Besonders niedrig war der Anteil unter den Hauptschülern: Nur 37 besuchten eine Schule in privater Trägerschaft, das entsprach einem Anteil von 0,2 Prozent aller Hauptschüler. Und: Die Beliebtheit der Privatschulen in Hessen steigt. Das bestätigt auf Nachfrage Kerstin Käss aus dem Kultusministerium in Wiesbaden. Eine der fünf jüngsten Schulneugründungen in Frankfurt war eine Privatschule.

Und nun zu den Erwartungen: Den Glauben an den sicheren und besseren Bildungserfolg ihrer Kinder, den Eltern mit Privatschule verknüpfen, dämpft die im März dieses Jahres von der Friedrich-Ebert-Stiftung für das Netzwerk Bildung vorgelegte Studie „Privatschulen in Deutschland. Trends und Leistungsvergleiche“ (siehe auch Box unten „Mehr zum Thema“). Die Wissenschaftler kommen zu dem Ergebnis, dass Schülerinnen und Schüler an privaten Schulen bei Schulleistungstests zwar teilweise besser abschneiden. Rechnet man aber ihre sozialen Vorteile wie etwa Bildungsnähe des Elternhauses und homogene Klassengemeinschaft heraus, bleibt nur ein geringer Unterschied zu öffentlichen Schulen.

Gezielter nachfragen

Der leichte Vorsprung der Privaten liegt insbesondere in den Kompetenz-Bereichen „Zuhören“ und „Hörverstehen“. Das bedeutet, dass die Schüler Unterrichtsinhalten, die ihre Lehrkräfte vortragen, besser folgen können. Und sie sind eher dazu in der Lage, gezielt nachzufragen. Insgesamt seien aber, so die Studie, „nur geringfügige Unterschiede zwischen den an privaten und öffentlichen Schulen im Mittel erreichten Kompetenzen festzustellen“.

Wenn es also nicht der nachweisbar höhere Bildungserfolg ist – was sind dann die Kriterien, die Privatschulen zunehmend beliebt machen? Uta Reimann-Höhn, Lern- und Erziehungsexpertin der Online-Beratungsplattform Elternwissen weiß, dass private Schulen mehr Unterrichtsstunden anbieten als öffentliche: „Hier ist ganz deutlich zu sehen, dass die Privatschulen besser abschneiden. Im Durchschnitt erhalten Schüler von Privatschulen in Grund- und Realschulen durchschnittlich je eine, in Gymnasien drei und in Förderschulen fünf Unterrichtsstunden pro Woche mehr als Schülerinnen und Schüler öffentlicher Schulen.“ Die Erfolgsquote hinsichtlich Bildungsabschluss sieht sie in öffentlichen Schulen und Privatschulen nahezu gleich. In privaten Gymnasien erreichten 85,6 Prozent im Gegensatz zu 85 Prozent an staatlichen Gymnasien das Abitur.

Spaltung droht

Worin sich private und öffentliche Schulen deutlich unterscheiden, ist der Anteil von Mädchen und Jungen mit ausländischen Wurzeln, so die Bildungsexpertin. „In der Tat besuchen nur 3,9 Prozent aller ausländischen Kinder im Vergleich zu deutschen Schülerinnen und Schüler Privatschulen. In allen allgemeinbildenden Schularten sind ausländische Kinder in Privatschulen seltener vertreten als in öffentlichen Schulen“, so Reimann-Höhn.

Dieser Befund hat fatale Folgen. Vor allem in öffentlichen Schulen mit besonders hohem Anteil an Schülern mit Migrationshintergrund bleiben diese also zunehmend unter sich. Wer es sich irgendwie leisten kann, schickt sein Kind lieber zur Privatschule. Damit ist der Keim für eine gesellschaftliche Spaltung gelegt. Gesellschaftliche Spaltung beginnt dort, wo Migrantenkinder nicht mehr in Kontakt kommen zu Kindern der Ursprungsbevölkerung, wo hinsichtlich Leistungsfähigkeit der Schüler keine Durchmischung mehr stattfindet, wo Segregation stattfindet statt Integration.

Das legt auch die Untersuchung zum Thema „Segregation an deutschen Schulen“ des Sachverständigenrates deutsche Stiftung für Integration und Migration nahe. Die Forscher stellen fest: „Segregation an deutschen Schulen ist keineswegs eine Randerscheinung. Besonders in städtischen Regionen lernt ein Großteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Schulklassen mit hohem Zuwandereranteil. Zwar führt dieser Anteil nicht zwangsläufig zu schlechteren Lernergebnissen, doch der größere Förderbedarf von leistungsschwachen Schülern übersteigt die Kapazitäten vieler Lehrerkollegien.“

Zur ganzen Wahrheit gehört indessen auch: Ohne Privatschulen geriete das öffentliche Schulsystem noch stärker in Bedrängnis. In Frankfurt etwa hat im vergangenen Schuljahr jeder Viertklässler nur gerade so einen Platz an einer weiterführenden Schule bekommen, nicht immer aber in der gewünschten Schulform. Die Schülerzahlen steigen weiter. Nicht auszudenken, wenn die Privatschüler auch noch an die öffentlichen Schulen strebten.

Von Sylvia A. Menzdorf